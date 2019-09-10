МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписано соглашение о создании в Татарстане производства медицинских изделий стоимостью 2,5 млрд рублей. В республике планируется выпускать японские приборы LifeRing для быстрой генетической диагностики гриппа и пневмонии. Производство хотят запустить уже к осени 2020 года, когда начнется очередной сезон простуд.

Реализацию идеи предполагается вести за счет фонда ОМС: биочипы для диагностики будут направлять во все поликлиники, больницы и кареты "Скорой помощи". Услуга для граждан будет бесплатной — за все заплатит бюджет. Цена прибора, который определяет тип инфекции, пока не называется.

С российской стороны оглашение подписали председатель совета директоров ООО "ФармМедПолис РТ" Рустэм Магдеев, с японской — исполнительный директор K.K. Mirai Genomics Цуоши Хирашиба. Российская сторона обещает, что проект выйдет на окупаемость за 4 года, а потенциальная выручка составит 200 млн долларов в год.

Однако информации о компании K.K. Mirai Genomics, которая якобы обладает уникальной технологией быстрой генетической диагностики инфекционных заболеваний, поисковые системы не выдают, то же касается ее исполнительного директора Хирашиба. Компания "ФармМедПолис РТ" действительно существует и отвечает за создание условий для привлечения и размещения отраслевых организаций в сфере медицины и фармацевтики в республике. Рустэму Магдееву, который был одним из главных действующих лиц в недавнем скандале вокруг казанского ОКБ им. Симонова, принадлежит 50% компании, вторая половина в собственности у Рамиля Хабриева, возглавлявшего российское антидопинговое агентство "РУСАДА". Он ушел в отставку после допингового скандала с российскими спортсменами.

Эксперты, опрошенные "Прайм", также не владеют информацией о K.K. Mirai Genomics, но отмечают, что исследования по генетической диагностике разного рода заболеваний в мире действительно ведутся. Однако о реальном коммерческом продукте, как результате таких исследований, до сих пор не сообщалось.

"Если новый метод даст возможность быстро идентифицировать тип инфекции или вируса, который поразил человека, это позволит грамотно подобрать тактику лечения. Такие идеи перспективны и весьма интересны, но они есть и в России. Японский проект, если он есть — это замечательно, но важно развивать отечественные разработки", — отметила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

В свою очередь, завлабораторией оценки технологий в здравоохранении Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Виталий Омельяновский напомнил, что генетические исследования стоят недешево. "2,5 млрд рублей — существенные деньги, однако для подобных проектов сумма невелика. Чтобы оценить, насколько проект будет успешным, нужно понимать стоимость выявления одного больного. Если она достаточно значительна, то новшество вряд ли целесообразно, поскольку дифференциация типа заболевания не принципиально влияет на тактику лечения. Учитывая то, что грипп является массовым заболеванием, проект может оказаться нерентабельным", — полагает он.