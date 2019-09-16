МОСКВА, 16 сен — Dow Jones. Следует ли компаниям прислушиваться к каждому объявившемуся активисту, независимо от размера его пакета акций?

Феномен придирчивых акционеров, выдвигающих претензии к крупным компаниям и при этом имеющих небольшие пакеты акций, все больше распространяется с тех пор, как в 2013 году ValueAct пробилась в реестр акционеров Microsoft. Карл Айкан, Third Point Дэна Лоуба и Trian Fund Management Нельсона Пельтца – все они в последние годы взяли на мушку крупные цели, имея при этом относительно небольшие пакеты их акций.

Неделю назад Elliott Management Пола Сингера объявил об инвестировании 3,2 млрд долларов в AT&T, телекоммуникационного гиганта с рыночной капитализацией в 280 млрд долларов, в письме, в котором настаивает на серьезных преобразованиях. Доля Elliott и его последующая кампания обеспечит AT&T дурную славу и, возможно, в ближайшие месяцы будет отвлекать ее руководство. Elliott просит AT&T рассмотреть отмену некоторых действующих ключевых проектов генерального директора, что можно считать кардинальной переменой.

Но во многих случаях непонятно, приняли бы компании решения по собственной воле.

В отличие от пассивных инвесторов, активные инвесторы агитируют за изменения корпоративной структуры и других операций и зачастую просят компании ввести своих представителей в совет директоров. Для получения требуемого им контроля активисты обычно приобретают приличные пакеты акций. Так, активисты, нацеливающиеся на компании с рыночной капитализацией выше 500 млн долларов (число кампаний в отношении которых с 2013 года достигло почти 200 в год), покупают в среднем 6% акций, но чаще 8%. Это следует из данных, опубликованных консультативной группой Lazard's.

Очевидно, что в случае с крупнейшими корпорациями ситуация гораздо сложнее: здесь требуется менее крупные пакеты акций, например как тот, который в апреле 2013 года приобрела ValueAct в Microsoft — менее 1%. В тот же год Айкан купил примерно такой же скромный пакет акций Apple. В 2015 году Trian Fund Management Пельтца аккумулировал акции General Electric на 2,5 млрд долларов, тогда они составляли примерно 1% ее рыночной капитализации. В День Св. Валентина в 2017 году Trian "призналась в любви" к Procter & Gamble, приобретя ее акции почти на 3 млрд долларов. Тогда капитализация Procter & Gamble составляла 225 млрд долларов. Через несколько месяцев Third Point Лоуба получил долю в Nestle примерно такого же размера. Доля Elliott в AT&T в целом попадает в эту категорию.

При первом рассмотрении уже состоявшихся кампаний кажется, что активисты в целом преуспели и были услышаны, но вот эффективность их усилий не столь очевидна. Всего через несколько месяцев Мейсон Морфит из ValueAct получил место в совете директоров Microsoft. Инвестиции Айкана в Apple тоже оказались удачными, но дело в том, что компания начала выкупать свои акции – к чему призывал Айкан – еще до его появления. Инвестиции Пельтца в GE, определенно, оказались менее успешными. Между тем P&G лишь недавно добилась улучшения своих показателей.

В принципе, не повредит, если кто-то будет держать совет директоров в тонусе, но присутствие активистов в целом не всегда является благоприятным фактом. Согласно анализу, опубликованному в конце прошлого года группой исследователей, включая Дэвида Ларкера из Стэнфордского университета, выяснилось, что "долгосрочная рентабельность до и после действий активистов незначительно отличается от нуля" в плане благосостояния акционеров и экономики. Индекс Hedge Fund Research's Activist Index ежегодно в течение последних шести лет отставал от S&P 500, а его суммарная доходность с 2008 года составила всего 31%.

Инвесторам гораздо легче будет взвалить ответственность на активистов, если у них будут крупные пакеты акций и места в совете директоров. Относительно мало известные компании Abrams Capital, Knighthead Capital и Redwood Capital приобрели сообща почти 10% акций PG&E. Это случилось в середине января, когда калифорнийская коммунальная компания объявила о планах банкротства. Они помогли заменить гендиректора и членов совета директоров, назначив на их места в основном отраслевых экспертов.

Elliot предстоит многое сделать в AT&T. Хотя ее акции в целом числятся среди отстающих, их доходность с начала года и до сегодняшнего дня, после продолжительной битвы по покупке Time Warner, составила примерно 30%. Предложения Elliott, включая выделение DirecTV, могут оказаться трудновыполнимыми. А выдвижение Джона Стэнки как наиболее вероятного преемника гендиректора AT&T Рэндалла Стивенсона доказывает, что компания реализует свой собственный план преемственности. Присутствие Elliott может стать отвлекающим моментом в непростое для нее время.

AT&T может в чем-то уступить Elliott, не подрывая при этом наследия Стивенсона. Инвесторы, впрочем, могут задать справедливый вопрос: приведет ли вмешательство Elliott к ощутимым изменениям?

— Автор Lauren Silva Laughlin, lauren.silvalaughlin@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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