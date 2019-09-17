МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Озвученная газетой "Коммерсант" идея о запрете торговли алкоголем в ресторанах, барах и кафе в многоквартирных домах и прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 квадратных метров, вызвала бурную реакцию общественности. По данным издания, правительство концептуально поддержало предложенный депутатами законопроект при условии его доработки ко второму чтению.

Авторы документа поясняют, что инициатива вызвана необходимостью обеспечения общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в местах проживания. Такие доводы одобрили представители Госдумы и Совфеда, добавив, что новация, являющаяся продолжением ограничения на продажу алкоголя ночью, будет способствовать охране здоровья граждан.

"Закон против "наливаек" должен быть принят как можно скорее", — заявил депутат от ЕР, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн на пленарном заседании Госдумы. По его словам, "алкогольная и пивная мафия" постарается сделать все, чтобы закон не был принят. Он выразил надежду на то, что закон будет принят в осеннюю сессию, невзирая на возможные помехи.

Поддержал его и депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. По его мнению, эта мера ложится в рамки утвержденной властями концепции алкогольной политики и станет еще одним шагом в сторону снижения доступности алкоголя и, как следствие, повышения уровня жизни. "В данном случае речь идет о том, что сегодня можно сказать, что в подъезде продается алкоголь: даже самый ленивый "купится" на это, я уже не говорю про детей", — отметил парламентарий.

В Мособлдуме также высказались в поддержку инициативы, указав, что в Подмосковье лицензию на продажу алкоголя имеют порядка 10 тысяч точек общепита. Однако важно рассмотреть вопрос установления временных ограничений на продажу – для этого к обсуждению стоит привлечь представителей общественности и бизнеса.

НЕ "УБИТЬ" МАЛЫЙ БИЗНЕС

Те, кто оценивает законопроект критически, упирают, прежде всего, на проблемы, с которыми в случае его принятия столкнется именно бизнес. Так, по словам директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям пивоваренной компании AB InBev Efes Ораза Дурдыева, данный запрет станет новым избыточным требованием, которое может негативно повлиять на производителей пива.

Установление ограничений по площади зала обслуживания может негативно повлиять на рентабельность добросовестных рестораторов, привести к массовому закрытию их бизнеса, снижению предпринимательской активности и уровня конкуренции, считает он. Данный вопрос лучше решать путем определения четких критериев идентификации субъектов HoReCa (общепит и гостиничный бизнес — ред.), а не путем запретительных мер.

В Федеральной антимонопольной службе также отметили, что необходимо четко установить требования, в том числе, по площади, к кафе и ресторанам. 10-20 квадратных метров – это не кафе, однако под видом подобных заведений в жилых домах нередко "прячутся" точки по продаже алкоголя, что запрещается законом. С другой стороны – это нередко единственный доступный жителям вариант покупки товаров первой необходимости, и важно не "убить" его, отметили в ведомстве, добавив, что возможный запрет будет усиливать позиции сетевого ритейла и уничтожать малые форматы торговли.

РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА

Негативно отозвался о законопроекте и генеральный директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. По его мнению, эта мера вряд ли имеет право на существование.

"Эта мера — она даже не радикальная, ее рассматривать не будут. Она автоматически подпадает под регуляторную гильотину", — сказал он.

Данная реформа предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу требований и вступит в силу с 2021 года. Поэтому Дробиз считает, что принять такой закон не удастся.

Отвечая на вопрос о том, какие меры должны поддерживать в России потребление алкоголя на "разумном" уровне, нормальном для развития отрасли, он отметил, что это точно не сокращение точек продаж.

"У нас с 2012 по 2015 год на 25% сократилось число легальных магазинов по продаже алкогольной продукции и раза в два с половиной сократилось число точек по продаже пива… Меньше пить не стали, ничего не произошло в это плане", — сказал Дробиз. Он также отметил, что в 2010-2012 годах "так на улицу отправили от 30 до 40% производителей — водки, вина, только пиво не тронули".

Эксперт добавил, что ритейл с нынешней торговой наценкой "губителен" для отрасли, хотя и развитие малого бизнеса в этой сфере, по его мнению, не решит проблем. "Я не враг малого бизнеса, но я не верю в экономику малого бизнеса в стране, где все заточено под развитие крупного бизнеса", — заключил он.

ВЫТРЕЗВИТЕЛИ ВЕРНУТ НАРОДУ

Еще одна мера, направленная против злоупотребления алкоголем – законопроект о медвытрезвителях, находящийся сейчас на рассмотрении Госдумы. С 2011 года на федеральном уровне вытрезвителей, ранее находившихся в ведении МВД, не существует.

Однако, по словам главы комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского, это негативно сказалось на криминогенной ситуации. "В стране возросло число правонарушений, совершенных лицами в состоянии опьянения, а также преступлений, которые совершались в отношении лиц, оказавшихся в беспомощном состоянии из-за употребления алкоголя", — пояснил Рязанский, являющийся одним из авторов законопроекта.

В настоящее время речь идет о создании специализированных учреждений в регионах на базе муниципально-частного партнерства. Подобные учреждения призваны оказывать помощь гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Такой опыт в регионах уже есть, но законодательно деятельность вытрезвителей не урегулирована. Правительственная комиссия поддержала идею, высказав ряд замечаний, в том числе, по проработке исполнения расходных обязательств. По словам Рязанского, сенаторы готовы это сделать.