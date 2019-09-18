МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Сети медицинских клиник "Доктор рядом" и "Ниармедик" начали процедуру слияния, к 2021 году объединенная компания рассчитывает войти в десятку частных медицинских сетей в России по выручке, сообщил РИА Новости представитель сети "Доктор рядом".

"В объединенную компанию войдут все 12 клиник сети "Доктор рядом" и все 12 клиник, работающих под брендом "Ниармедик", включая восемь клиник, работающих по франшизе", — рассказал собеседник агентства. Предполагается, что выручка объединенной компании в 2019 году составит более 2 миллиардов рублей, а количество прикрепленных пациентов по ДМС – более 600 тысяч человек. При этом в сделку не вошли "Ниармедик Фарма", отвечающая за развитие фармацевтического бизнеса, и телемедицинское подразделение компании "Доктор рядом".

"К концу 2019 года, после объединения и запуска еще семи новых франчайзинговых клиник, сеть будет включать в себя 30 клиник в Москве, Московской области, Калуге и Рязани", — также сказал представитель, отметив, что совместная компания продолжит увеличивать число клиник и регионов присутствия. Стороны не раскрывают распределение долей в объединенной компании, однако известно, что в совет директоров войдут по три представителя, его председателем станет нынешний гендиректор "Ниармедик" Александр Ненюков, а возглавит новую компанию гендиректор "Доктора рядом" Мария Коломенцева.

Под каким брендом будет работать компания, будет известно до конца года. Как заявил РИА Новости гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк, объединение активов под одним брендом даст компаниям дополнительный оборот за счет "экономии на издержках по управлению и закупках оборудования". По его словам, сегодня один из определяющих факторов выбора клиники — близость к дому, и объединение компаний под единым брендом сделает новую клинику еще более доступной для пациентов.

"Ниармедик" — российская фармацевтическая, биотехнологическая, медицинская компания, созданная в 1989 году. Первая клиника "Ниармедик" была открыта в 1996 году, сегодня ее постоянными пациентами являются более 1 миллиона человек. Компания развивает франчайзинговую модель частного многопрофильного медицинского центра. В нынешнем году число прикреплённых по ДМС пациентов превысило 440 тысяч человек, а ожидаемая консолидированная выручка клиник сети составляет 1,4 миллиарда рублей.

Компания "Доктор рядом" создана в 2013 году, обслуживает физических лиц, а также пациентов по программам ДМС и ОМС. Портфель прикрепленных пациентов к сети клиник "Доктор рядом" по каналам ДМС и ОМС составляет 460 тысяч пациентов. Прогнозная выручка клиник по итогам текущего года превышает 570 миллионов рублей.