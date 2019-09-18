МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в РФ в январе-августе 2019 года увеличился на 1,5% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 21,383 триллиона рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.

В августе показатель вырос на 0,8% в годовом выражении — до 2,886 триллиона рублей. В месячном исчислении показатель в августе текущего года увеличился на 3,4%, тогда как в июле наблюдался рост на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

При этом статистическое ведомство уточнило оценку динамики оборота розничной торговли в апреле-июле. По новой оценке, рост показателя в апреле в годовом выражении составил 1,8% (предыдущая оценка — 1,6%), в мае — 1,5% (ранее — 1,4%), в июне — 1,6% (ранее — 1,4%), в июле — 1,1% (ранее — 1%). "Данные изменены за счет уточнения респондентами ранее предоставленной оперативной информации", — поясняет Росстат.

Поясняется, что оборот розничной торговли в августе на 94,5% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка, а доля розничных рынков и ярмарок составила 5,5%. В августе прошлого года эти доли составляли 94,1% и 5,9% соответственно.

В структуре оборота розничной торговли в августе удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 46,8%, непродовольственных товаров — 53,2%. В августе прошлого года эти доли находились на уровне 46,5% и 53,5% соответственно.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями за январь-август вырос на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 10,301 триллиона рублей. В августе показатель увеличился на 0,6% в годовом выражении — до 1,352 триллиона рублей (в июле — вырос на 1,2%). Оборот торговли непродовольственными товарами за эти восемь месяцев вырос на 1,7% и достиг 11,083 триллиона рублей, в августе — на 0,9%, до 1,534 триллиона (в июле — вырос на 1,1%).