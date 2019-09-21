МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило внесенную Минэкономразвития стратегию развития туризма в стране до 2035 года.

"Стратегия направлена на развитие внутреннего и въездного туризма за счет создания и развития туристских территорий специальных преференциальных режимов, реализации комплексных проектов создания туристской и обеспечивающей инфраструктуры, формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта на внутреннем и международном туристских рынках, увеличение доступности услуг, отдыха и оздоровления для российских граждан", — говорится в сообщении кабмина.

Стратегией, в частности, предусматривается комплексное развитие и благоустройство туристских территорий, включая развитие туристской, коммунальной и транспортной инфраструктуры, строительство и реконструкция объектов магистральной инфраструктуры, формирование туристского продукта с учетом природного, культурного, этнического разнообразия регионов России. Планируется также развитие отдельных видов туризма, в том числе детского, культурно-познавательного, горнолыжного, круизного, экологического и делового.

В результате реализации стратегии к 2035 году количество внутренних туристических поездок на одного жителя планируется увеличить более чем в два раза, экспорт туристических услуг — более чем в три раза, инвестиций в сферу туризма — в три раза.

Целевой показатель роста объема туристской индустрии, заложенный в стратегию: с 3,158 триллиона рублей в 2017 году до 16,306 триллиона рублей в 2035 году.

Объем государственных расходов авторы стратегии оценивают на уровне 3,2 триллиона рублей до 2035 года (по оценочной модели). При этом, рассчитывают они, уже на шестой год уровень дополнительных полученных налогов начнет превышать допрасходы государства на развитие туризма. "До 2035 года ожидается дополнительный прирост налоговых доходов, величина которых за вычетом дополнительных государственных расходов накопительным итогом составит 3,6 триллиона рублей", — сказано в стратегии.

Риски для реализации стратегии ее авторы делят на внешние и внутренние. Главными из внешних они называют изменение геополитической ситуации, возможное усиление санкционного давления и социально-политическую изоляцию России. "Такие изменения могут негативно сказаться на имидже России как туристской территории и снизить положительный эффект от продвижения туристского продукта Российской Федерации на международный рынок", — отмечается в документе.

Среди других внешних рисков — опережающее развитие туризма за рубежом или падение доходов населения в развитых странах. Это может негативно отразиться на динамике въездного туристского потока.