Одно из ярких воспоминаний моего детства: мы с бабушкой покупаем билет "Русского лото" и в выходной прямо с утра включаем телевизор, ожидая, когда выкатятся шарики со счастливыми числами…

Лотерея в СССР: от застоя до развала

В советское время лотерея была естественной частью жизни. Все знали, что розыгрыши проходят честно, номера выбираются случайным образом, выигрыши выплачиваются, а часть выручки идет на поддержку спорта. Участвовать в лотерее было обычным времяпрепровождением: билеты "Спортлото" мог купить и рабочий, и директор завода. Выигрышные стратегии обсуждали даже в самых известных периодических изданиях, например, в журнале "Наука и жизнь".

С приходом 90-х ситуация изменилась. Хаос в стране привел и к хаосу в лотерейной сфере: случаи мошенничества, невыплаченные выигрыши, поддельные билеты… В результате всего этого за несколько лет отношение к лотереям кардинально изменилось. Увы, покупка лотерейного билета до сих пор не всегда становится лучшим предметом обсуждения с друзьями.

Проводимые нами опросы показывают, что сегодня люди участвуют и выигрывают в лотереях, но не готовы рассказывать об этом другим. Конечно, если выигрыш достаточно большой, переполненный эмоциями участник может поделиться этим с друзьями и близкими. Но в большинстве случаев люди, участвующие регулярно, не спешат объявлять об этом во всеуслышание. Хаос 90-х годов подмочил репутацию лотерей и до сих пор влияет на отношение к ним в обществе. Как в том анекдоте: ложечки нашлись, а осадок остался.

Максимальная прозрачность

На мой взгляд, единственный способ избавиться от недоверия – сделать процесс максимально прозрачным, снять барьеры и показать, как на самом деле работает лотерея. Мы уходим от состояния "черного ящика", когда ты вбрасываешь туда деньги и не представляешь, что творится внутри. Прямые трансляции на ведущих телеканалах, экскурсии в лотерейный центр, личное присутствие на розыгрышах — все это помогает делать процесс открытым. Тем, кто готов разбираться, мы показываем: вот так устроен процесс, вот такое соотношение выигрышных номеров, вот так работает оборудование. Люди могут убедиться, что основа лотереи — "тервер", математическая теория вероятности.

Нам серьезно помогает и то, что в 2014 году все лотереи стали государственными. Появилась возможность законодательно регулировать проведение лотерей и выплату выигрышей, а значит, и доверия, и участников стало больше. Если в 2014 году только 4% россиян участвовали в лотереях, то в 2017 году их стало 17%, а в 2018-ом – 27%. Это результат нашей работы по восстановлению лотерейной культуры в стране.

Теория вероятности и технологии

С точки зрения технологий ситуация в лотерейной сфере тоже изменилась, причем гораздо более радикально. Лотерейная компания сейчас — это IT-компания с колоссальным количеством операций в секунду, огромные серверные комнаты, сертифицированное оборудование, патенты на лотерейную систему и множество других уникальных разработок нашей компании и команды.

Кое-что из того, что мы делаем, не имеет аналогов в мире. США и Китай еще могут конкурировать с нами в технологиях, но в сравнении с Европой мы более диджитальны. В европейских странах абсолютно нормально воспринимается, если билеты продают на улицах с раскладного столика, а выигрышные номера записаны мелом на доске в ближайшем маленьком магазинчике. В России такую поблажку нам не дают: необходимы прямые эфиры в соцсетях, обновляющиеся в онлайн-режиме экраны и сайты, на которых информация о проданных билетах и выигрышных номерах появляется в течение нескольких секунд после розыгрыша.

"Заново изобрести телефон"

Недавно я разговаривала с коллегами о том, почему мы приняли предложение работать в лотерейной компании, и практически все говорили о возможности заново создать историю и полностью поменять положение дел в целой отрасли. Стив Джобс в свое время поставил перед собой задачу "заново изобрести телефон". И создал iPhone. Мы хотим того же — дать лотереям новую жизнь, сделать из классического продукта новую историю.

Мы не хотим, чтобы лотерея воспринималась как желание обогатиться, вложить 100 рублей и получить за них 150. Это не банк, не финансовая пирамида, не способ заработка и не азартная игра. Участвуя в лотерее, люди не должны снимать с себя последнюю рубашку, продавать квартиры, машины и бриллианты.

Современная лотерея — это способ ощутить легкий трепет "выиграл/не выиграл", испытать удачу, немного пощекотать себе нервы. Это приятное времяпрепровождение, такой же вариант досуга, как настольные игры. Я рада, что люди сейчас могут испытать то же, что чувствовала в детстве я, сидя с бабушкой у экрана телевизора. К слову, в нашей семье до сих пор ждут воскресного розыгрыша с радостью и предчувствием победы.

В этом году "Русскому лото" исполняется 25 лет. В честь этого мы распределим между всеми победителями тиража 1 000 000 000 рублей*. Их будет особенно много, поскольку впервые в мешке останется 1 бочонок. Так что сейчас самое время присоединиться к участию в государственной лотерее!

*89-й ход и распределение части накопленного суперприза в размере 1 млрд рублей будут проведены в случае, если накопленный суперприз на начало тиража будет составлять 1 млрд рублей или более и в этом тираже не будет выигрышей в категории "Джекпот".



