КИЕВ, 30 сен — ПРАЙМ. "Украинские железные дороги" (Укрзализныця) разделят на три компании и проведут первичное публичное размещение их акций (IPO) на международных биржах, следует из пятилетней программы деятельности украинского правительства, опубликованной на сайте парламента.

Ранее правительство внесло на рассмотрение Верховной рады Украины проект постановления о программе деятельности кабинета министров Украины на пять лет.

"Сегодняшний монополист АО "Укрзализныця" будет реформирован и разделен на отдельные субъекты хозяйствования — оператора инфраструктуры, грузового перевозчика, пассажирского перевозчика, а сама компания станет публичной (будет осуществлено первичное публичное размещение акций украинских железнодорожных компаний на международных биржах)", — говорится в программе.

Правительство также намерено уделить много внимания комфорту граждан на железной дороге. В частности, будут внедрены системы управления качеством пассажирских перевозок и мониторинг их выполнения в соответствии со стандартами Европейского союза.

Отдельным направлением станет работа по обеспечению ремонта и модернизации железнодорожной инфраструктуры и обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов. Согласно программе, за 5 лет должно быть обновлено 200 единиц тягового подвижного состава, 800 пассажирских вагонов, 10 электропоездов "Интерсити", отремонтировано и обновлено пять тысяч километров железнодорожной инфраструктуры.

Ранее глава правления "Украинских железных дорог" Евгений Кравцов заявил, что план реструктуризации компании, который предусматривает разделение на три оператора, будет готов к концу года.