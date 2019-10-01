МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Сумма сделки по продаже 21,5% акций "Трансконтейнера", принадлежащих Fesco, составила 14,8 миллиарда рублей, говорится в отчете компании по МСФО за 2017 год.

Транспортная группа Fesco в октябре 2018 года сообщила, что закрыла сделку по продаже 25,1% "Трансконтейнера" банку ВТБ и стороннему инвестору.

"В октябре 2018 года Группа продала свою 25,1% долю в ПАО "Трансконтейнер" за вознаграждение в размере 14,803 миллиарда рублей третьему лицу", — говорится в отчете.

РЖД подконтрольны 50% плюс две акции "Трансконтейнера", компания "Енисей Капитал", аффилированная с основными акционерами Evraz — Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, владеет 24,5%, ВТБ — 24,8%. СМИ писали, что ВТБ, купивший акции оператора у группы Fesco, будет лишь посредником и перепродаст пакет "Трансконтейнера". Среди его покупателей назывались структуры Абрамовича и Абрамова.

Согласно отчетности, чистая прибыль Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания российской транспортной группы Fesco) по МСФО за 2018 год составила 7,009 миллиарда рублей, снизившись на 47,4% по сравнению с результатом за 2017 год, следует из отчета компании.

Чистая прибыль по итогам 2017 года составила 13,332 миллиарда рублей, что в 12,4 раза больше, чем показатель за 2016 год.

Выручка по итогам 2018 года при этом выросла на 30%, до 56,993 миллиарда рублей. В 2017 году выручка составила 43,746 миллиарда, увеличившись на 18% по сравнению с показателем за 2016 год.

У Fesco были просроченные выплаты перед держателями облигаций серий БО-01 и БО-02. Отчетность по МСФО за 2017 и 2018 годы не раскрывалась, что компания объясняла необходимостью завершения процесса реструктуризации. При этом в марте компания опубликовала управленческую отчетность, согласно которой выручка группы Fesco в 2018 году выросла по сравнению с предыдущим годом на 30,3%, до 57 миллиардов рублей. В мае глава компании Александр Исурин сообщил, что Fesco окончательно рассчитается с держателями бондов до конца текущего года.