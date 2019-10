МОСКВА, 4 окт — Dow Jones. Американские ритейлеры рассчитывает на успешный праздничный сезон покупок, но предупреждают, что мировая политическая и экономическая неопределенность может подорвать уверенность потребителей и негативно сказаться на расходах.

Национальная федерация розничной торговли (NRF), которая представляет американских ритейлеров, включая Walmart Inc., Amazon.com Inc. и Macy's Inc., в четверг сообщила, что, по ее расчетам, продажи в сезон праздников повысятся на 3,8%-4,2%, примерно до 730 млрд долларов. В прошлом году, в разгар приостановки работы правительства США, продажи оказались ниже ожиданий.

Ритейлеры и потребители чувствуют себя уверенно благодаря низкой безработице и повышению зарплат, но экономика сейчас растет медленнее, чем в прошлом году, к тому же отмечается "значительная неопределенность по ряду вопросу, включая торговлю, процентные ставки, мировые факторы риска и политическую риторику", говорит президент федерации Мэтью Шей.

Показатели NRF, которые учитывают продажи в интернете и в обычных магазинах с 1 ноября по 31 декабря и исключают продажи автомобилей, бензина и реализацию продукции в ресторанах, совпадают с теми, что публикуют консалтинговые фирмы в сфере розничных продаж.

По прогнозу AlixPartners, продажи в праздничный сезон в этом году повысятся на 4,4%-5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Хотя наш прогноз на 2019 год лучше, чем на прошлый, пошлины и торговая война в итоге начинают влиять на уверенность потребителей, а опасения насчет приближающейся рецессии становятся все ощутимее", — указала компания в аналитическом обзоре.

Американские акции в октябре снижаются на фоне признаков того, что замедление производственной активности уже затронуло другие части экономики. На прошлой неделе были опубликованы данные по расходам потребителей (движущей силе американской экономики), которые указали на небольшое замедление в августе. Федеральные данные, вышедшие в четверг, свидетельствуют о том, что активность в сфере услуг в США и еврозоне в сентябре ослабла. Инвесторы и экономисты ждут выхода в пятницу данных по рынку туда.

NRF и ритейлеры давно говорят о том, что торговая война США и Китая является потенциальным источником экономической нестабильности, но пока это не привело к росту цен для потребителей, отметил Шей в четверг в ходе пресс-конференции.

Администрация Трампа ввела пошлины на большую часть товаров, импортируемых из Китая, причем некоторые пошлины на потребительские товары вступят в силу позднее во время праздничного сезона, в том числе на игрушки и одежду. Китай тоже ввел пошлины на некоторые американские товары. Впрочем, обе страны пошли на ряд уступок в преддверии переговоров на высоком уровне, которые должны состояться в октябре. В среду администрация Трампа заявила, что введет пошлины на самолеты, продовольственные продукты и другие товары из ЕС.

"Ни один ритейлер не хочет переносить расходы на потребителей, если может избежать этого", — подчеркнул Шей. Но если расходы повысятся из-за того, что пошлины в ближайшие недели и месяцы затронут новые категории товаров, "это наверняка может оказать влияние", предупредил он.

— Автор Sarah Nassauer, sarah.nassauer@wsj.com; перевод ПРАЙМ

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ