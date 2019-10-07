МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Первая партия смартфонов Samsung Galaxy Fold с гибким экраном, поставленная в Россию, полностью разошлась в рамках предзаказа, стартовавшего 4 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Samsung Electronics. Продажи раскладных смартфонов Samsung Galaxy Fold стартуют в РФ 25 октября

Samsung в конце февраля представил первый в мире смартфон со сгибающимся экраном — Galaxy Fold. Модель оснащена сгибающимся безрамочным экраном с диагональю 7,3 дюйма, благодаря которому смартфон способен складываться в компактное устройство. Предзаказы в РФ можно было оформить с 4 по 7 октября на официальном сайте и в фирменных салонах Samsung, а также в сети "М.Видео" по цене 159,99 тысячи рублей на модели в серебряном и черном цветах. Старт продаж намечен на 25 октября.

"Первая партия устройств, поставленная в Россию, была предзаказана полностью за полный викенд. Пользователи, которые предзаказали устройство, получат его в фирменных магазинах Samsung и сети "М.Видео", начиная с 25 октября", — сказали в пресс-службе Samsung Electronics. При этом там не уточнили объем партии.

В компании отметили, что для тех, кто не успел оставить заявку на Galaxy Fold в период предзаказа, компания организует дополнительную поставку устройств в Россию, о дате будет сообщено дополнительно.

Ранее устройство поступило в продажу в других странах и вызвало большой интерес потребителей во всем мире. Первые партии новинки были полностью распроданы в течение получаса в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре в день старта предзаказа 18 сентября. В Корее продажи устройства начались 6 сентября и были организованы в два этапа, оба из которых показали такие же результаты.