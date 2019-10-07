МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. "Аэрофлот" объявил тендер на предоставление компании в операционный лизинг трех самолетов Airbus 320 с поставкой в 2020 году, следует из материалов на портале госзакупок.

"Оказание услуг операционного лизинга в отношении трех ВС Airbus 320-251N с датами поставок в 2020 году", — говорится в заявке.

Общая (максимальная) стоимость контрактов – 292 миллиона долларов. Итоги закупки планируется подвести 23 октября.

Летом "Аэрофлот" уже объявлял торги на предоставление компании в операционный лизинг лайнеров A320neo и A321neo с поставкой в 2019 и 2020 годах.