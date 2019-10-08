БАНГКОК, 8 окт — ПРАЙМ. Контракт между компанией PepsiСo и ее индонезийским партнером, пищевым гигантом Indofood CBP, истекает 10 октября и не будет возобновлен, сообщает во вторник интернет-версия газеты Jakarta Post.

Разрыв партнерства с многолетней историей связан с чисто экономическими причинами, сообщает издание со ссылкой на руководство Indofood. В последние годы продажи продуктов бренда Pepsi в Индонезии падали, и компания начала терпеть убытки в секторе производства напитков, в то время как ее основное производство, связанное с изготовлением многочисленных видов лапши, в том числе быстрого приготовления, постоянно росло, говорится в сообщении.

В Индонезии произошло значительное замедление на рынке газированных напитков, так как в последние годы стали меняться привычки покупателей, теперь более ориентированных на кофейные и чайные сладкие напитки или напитки из набора "здорового питания", имеющие в своем составе минимальный процент сахара, поясняет газета.

Тем не менее, основной конкурент Pepsi, компания Coca-Cola, представленная в Индонезии фирмой Coca-Cola Amatil Indonesia, не только остается на рынке страны, но и расширяет производство, недавно введя в строй новый, уже восьмой свой завод в Восточной Яве в дополнение к предприятиям, работающим на островах Ява, Суматра и Бали, говорится в сообщении.

Работающие в Индонезии сети быстрого питания, такие, как Pizza Hut, ранее продававшие исключительно напитки компании PepsiCo, в течение октября "плавно" переходят на напитки компании Coca-Cola, включая питьё на основе фруктовых соков с мякотью, бутилированный холодный чай и питьевую воду, также сообщает газета.