МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) сети ресторанов быстрого питания McDonald's на уровне "BBB" и отозвало его, говорится в сообщении агентства.

Одновременно агентство понизило краткосрочный РДЭ компании до "F2" с "F3" и также отозвало его.

"Fitch отозвало рейтинги McDonald's по коммерческим причинам. Fitch оставляет за собой право по своему усмотрению отозвать или сохранить за компанией любой рейтинг в любое время по любой причине, которую агентство сочтет важной", — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что США являются крупнейшим рынком для McDonald's — на него в 2018 году пришлось 36% выручки компании и 46% операционной прибыли.

Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдоналд. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади в Москве.