Минфин назвал тех, кто первыми может получить право продавать алкоголь онлайн в РФ
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Минфин России предлагает в первую очередь дать право на интернет-торговлю алкоголем производителям и оптовым продавцам, и лишь впоследствии, после мониторинга ситуации — розничным продавцам, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов.
По его словам, Минфин на этой неделе внесет в правительство законопроект о легализации в РФ интернет-торговли алкоголем.
"Первоначально мы предлагаем для производителей, оптовиков, а потом мы должны будем мониторить. И потом уже и тем, кто имеет розничные лицензии, разрешать осуществлять интернет-торговлю. В первую очередь производители и оптовики, которые имеют лицензии", — сказал он.
"По срокам будем еще уточнять в связи с тем, что затянулось обсуждение", — добавил Сазанов.
https://1prime.ru/business/20191009/830394484.html