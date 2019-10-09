МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Минфин России предлагает в первую очередь дать право на интернет-торговлю алкоголем производителям и оптовым продавцам, и лишь впоследствии, после мониторинга ситуации — розничным продавцам, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов.

По его словам, Минфин на этой неделе внесет в правительство законопроект о легализации в РФ интернет-торговли алкоголем.

"Первоначально мы предлагаем для производителей, оптовиков, а потом мы должны будем мониторить. И потом уже и тем, кто имеет розничные лицензии, разрешать осуществлять интернет-торговлю. В первую очередь производители и оптовики, которые имеют лицензии", — сказал он.

"По срокам будем еще уточнять в связи с тем, что затянулось обсуждение", — добавил Сазанов.