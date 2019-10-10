МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания "Бургер кинг" обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с жалобой на недобросовестную, по их мнению, рекламу наггетсов от ресторана "Макдональдс", из-за которой компания несет существенные убытки, сообщили в пресс-службе "Бургер кинга".

В жалобе указывается, что "Макдональдс" в своей рекламе, выпущенной в 2019 году, предлагает покупателям 6 чикен макнаггетсов за 69 рублей. У "Бургер кинг" есть похожая акция, но она предлагает на три наггетса больше за ту же цену, то есть 9 наггетсов за 69 рублей.

"По опросам люди думают, что 9 наггетсов не могут стоить 69 рублей, и здесь какой-то обман. У потенциальных клиентов формируется негатив к нашему предложению", — говорят в пресс-службе, подчеркивая, что у "Бургер Кинга" и "Макдональдса" одни и те же поставщики.

По мнению "Бургер кинга", реклама "Макдональдса" наносит существенный вред деловой репутации компании и грубо нарушает права и интересы.

"В результате сложившейся ситуации наступили последствия, неблагоприятные для нашей организации, в частности сократился поток клиентов, тем самым ООО "Бургер Рус" (юридическое лицо компании "Бургер кинг" в России — ред.) несет существенные убытки", — сказано в жалобе.

Как уточнили РИА Новости в ФАС, на данный момент жалоба в ведомство не поступила.