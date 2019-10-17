МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Катарская авиакомпания Qatar Airways может заменить в заказе широкофюзеляжный самолет Boeing 777-8 на более крупную модель 777-9, в зависимости от того, как она себя зарекомендует, сказал агентству Рейтер генеральный директор Qatar Airways Акбар аль-Бакер.

"Если показатели работы 777-9 будут очень близки к параметрам 777-8, то да, мы можем заменить 8 в 9", — сказал аль-Бакер. Речь идет о ранее сделанном заказе Qatar Airways на 10 самолетов Boeing 777-8. При этом, по словам гендиректора Qatar Airways, у компании уже есть заказ на 50 самолетов модели 777-9.

Агентство отмечает, что авиакомпании Emirates и Qatar Airways являются единственными покупателями 777-8, которую Boeing также пытается продать австралийской компании Qantas Airways Ltd для рейсов из Сиднея в Лондон.

Представитель компании Boeing в среду сказал, что дата ввода в эксплуатацию модели 777-8 будет частично зависеть от потребительского спроса. В августе компания заявила, что планируемые сроки первых поставок данной модели в 2022 году могут быть перенесены на более позднее время. Самолет Boeing 777-9 должен совершить свой первый испытательный полет в 2020 году.

Авиакомпания Qatar Airways основана в 1997 году и базируется в городе Дохе в Катаре. Перевозчик осуществляет рейсы по более чем 150 направлениям.

После введения транспортной блокады соседними странами в 2017 году и отмены из-за этого более 25 маршрутов Qatar Airways понесла большие убытки. Из-за запрета на пролеты над воздушным пространством соседних стран ее маршруты существенно удлинились по многим направлениям, а полеты подорожали. Это стало толчком к изменению стратегии авиакомпании, которая стала открывать новые маршруты в Азии и Африке.