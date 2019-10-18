МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Роспотребнадзор работает над законопроектом, который предусматривает сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов в несколько этапов.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства, в будущем Роспотребнадзор планирует полностью запретить пластиковые пакеты в России.

Отмечается, что эта инициатива уже поддержана в министерстве природы России.

В Роспотребнадзоре не уточнили, когда именно будет начат процесс по отказу от пластиковых пакетов в стране.

В ведомстве отметили, что предложения о поправках в соответствующий закон об отходах производства уже готовы и в скором времени они будут направлены на согласование в заинтересованные ведомства.

В пресс-службе Минприроды в свою очередь изданию сообщили, что "концептуально поддерживают" поэтапное ограничение на продажу пластиковых одноразовых изделий. По мнению министерства, эта мера поможет снизить негативное влияние пластика на окружающую среду.

"Кроме того, мы выступаем за переработку и внедрение механизмов "замкнутой экономики": изделия из пластиков входят в группу отходов, направляемых в переработку",- подчеркнула пресс-служба.

По мнению Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), вводить жесткий запрет на оборот пластиковых пакетов в России можно будет только после того, как будет принято решение о том, чем такие пакеты будут заменены. В настоящее время есть три варианта замены: бумажные пакеты, изделия из биоразлагаемого пластика и многоразовые сумки.