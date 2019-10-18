МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Компания Johnson & Johnson Consumer Inc. заявила о решении добровольно отозвать из продажи в США партию детской присыпки Johnson's Baby после того, как в образце присыпки был обнаружен асбест, вызывающий онкологические заболевания.

В заявлении компании отмечается, что содержание в присыпке незначительного количества асбеста (не более 0,00002%) было выявлено в результате проверки управления США по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Упаковка присыпки, в образце из которой было обнаружено опасное для здоровья вещество, была приобретена в интернет-магазине.

"Несмотря на небольшое количество (обнаруженного в присыпке асбеста — ред.)… Johnson & Johnson Consumer Inc. добровольно инициирует отзыв партии присыпки Johnson's Baby, из которой был взят протестированный образец", — говорится в заявлении.

Компания отметила, что взаимодействует с FDA для того, чтобы установить "достоверность результатов проверки". В этой связи подчеркивается, в частности, что на данном этапе компания не может подтвердить, был ли образец присыпки взят из оригинальной или контрафактной продукции.

Партия присыпки, которую было решено отозвать из продажи, была произведена и поставлена в 2018 году.

Агентство Рейтер в конце 2018 года опубликовало собственное расследование о следах асбеста в детской присыпке Johnson & Johnson, которая приводила к возникновению онкологических заболеваний у пользовавшихся этой продукцией людей. Агентство сообщило, что в компании на протяжении десятилетий знали о содержании в тальке примесей асбеста, но скрывали эти факты как от властей, так и от общественности. После публикации расследования акции Johnson & Johnson упали на 10%.