МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Группа компаний "О'Кей", крупный российский ритейлер, увеличила органическую чистую розничную выручку (не учитывает эффект от продажи бизнеса супермаркетов в конце 2017 года) в третьем квартале 2019 года на 4,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 38,077 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании.

Органическая чистая розничная выручка гипермаркетов "О'Кей" выросла на 2% и составила 33,82 миллиарда рублей, продажи дискаунтеров "Да!" — на 27,5%, до 4,257 миллиарда рублей.

Выручка группы без учета сделки по продаже супермаркетов в январе-сентябре увеличилась на 3,6% в годовом выражении. С учетом влияния сделки выручка выросла на 2,9%, до 117,003 миллиарда рублей. Выручка магазинов "О'Кей" повысилась на 0,1% — до 104,162 миллиарда рублей (без учета сделки — на 0,8%), дискаунтеров "Да!" — на 33,7%, до 12,84 миллиарда рублей.

Продажи сопоставимых магазинов группы (like-for-like, LfL) в июле-сентябре увеличились на 3%. Средний чек за этот период вырос на 3,2%, покупательский трафик снизился на 0,2%. Продажи сопоставимых магазинов группы за девять месяцев повысились на 1,3%, средний чек — на 1,9%, трафик снизился на 0,6%.

В третьем квартале ритейлер открыл один дискаунтер. На конец сентября группа управляла 165 магазинами (78 гипермаркетами и 87 магазинами "Да!"). Торговая площадь по итогам третьего квартала составила 589,362 тысячи квадратных метров, увеличившись на 1,8% по сравнению с третьем кварталом прошлого года.

Группа "О`Кей" была основана в Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. "О`Кей" — крупная российская розничная сеть, компании принадлежит 162 магазина в крупнейших городах России. Основными бенефициарами "О`Кей" являются Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев, которые контролируют 44,79% сети через Nisemax Co Ltd., а также Борис Волчек, владеющий 29,52% компании через GSU Ltd.