МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Декларации об амнистии капитала де-факто разрешено использовать в уголовных делах против бизнесменов. Первым прецедентом стало решение Верховного суда по делу об изъятии ФСБ декларации при расследовании дела совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита – нарушений закона усмотрено не было.

Адвокаты бизнесмена безуспешно пытались оспорить в судах изъятие декларации, а после вынесения вердикта Верховного суда предупредили, что это дает фактическое разрешение на использование спецдеклараций как доказательства по уголовным делам. При этом суд по делу совладельца "Усть-Луги" рассматривать его декларацию не стал и не оглашал ее.

До этого уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что обратится к председателю Верховного суда с просьбой инициировать заседание пленума по детальной трактовке закона об амнистии капиталов, а к генпрокурору — с просьбой проверить дела в рамках этого закона.

В Кремле в этой связи подчеркнули, что гарантии, которые давались по амнистии капитала для бизнеса, должны выполняться. Президент Владимир Путин обещал, что участники амнистии не столкнутся с административным или уголовным преследованием и к ним не будет претензий со стороны налоговых служб и правоохранительных органов.

БИЗНЕС ЗАБЕСПОКОИЛСЯ

Опрошенные агентством "Прайм" юристы выражают сомнение в том, что бизнес спокойно воспримет прецедент с делом Израйлита и предрекают спад интереса к самой амнистии.

"Это негативно отразится на всей декларационной кампании. В итоге те, кто имеет право воспользоваться амнистией, откажутся от такой идеи", — уверен руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев.

По его мнению, происходящее показывает полную несостоятельность как закона, так и его применения. Изначально были разговоры о техническом несовершенстве и отсутствии конкретики, которые сейчас и позволяют правоохранительным органам задействовать механизмы, прямо не запрещенные. Все это приводит к тому, что такой амнистией проще не пользоваться, чем нести связанные с ней риски, считает он

Эта новость очень не понравилась бизнесу в России, согласен руководитель налоговой практики "Дювернуа Лигал" Максим Симонов. "Он поверил обещаниям властей и активно амнистировал свои счета и активы за рубежом. Сейчас возникли большие сомнения, сдержит ли государство данные обещания, предоставив гарантии декларантам по закону об амнистии. Либо станет изымать поданные специальные декларации в ФНС России и у самих декларантов во время обысков и прочих мероприятий. И использовать полученные данные для уголовного преследования декларантов", — рассуждает он.

СПЕЦИФИКА ДЕЛА

В свою очередь, руководитель налоговой практики O2 Consulting Татьяна Сафонова полагает, что бизнес отнесется к этому делу в соответствии со степенью свой разумности, осведомленности и впечатлительности. По данным налоговых органов, в первую волну амнистии было подано 7,2 тысячи специальных деклараций, а во вторую – 11,8 тысячи, и лишь в одном деле данные из декларации были использованы, напомнила она.

"Интересно, почему? Да потому, что совладельцу Усть-Луги инкриминируются те правонарушения, которые амнистией не покрываются: ст. 159. Мошенничество, ст. 193.1 Использование подложных документов и ст. 174.1 Легализация…, по которой в статье 8 Законам об амнистии 140-ФЗ вообще специально сделана оговорка о неприменимости защиты", — пояснила Сафонова.

Эксперты напоминают, что подтверждение со стороны ВС РФ правомерности изъятия у налоговых органов спецдекларации не означает, что правоохранительные органы вправе использовать эту декларацию в качестве доказательства по делу, за исключением отдельных преступлений. Этого, как было сказано выше, и не произошло.

"Задача консультантов как раз была в том, чтобы оценить, нет ли в деятельности клиентов составов, выходящих за этот перечень. Но даже само по себе изъятие спецдеклараций, без их использования в качестве доказательств, создает возможности для рейдерства со стороны силовых структур", — полагает Зайцев.

СУДЬБА АМНИСТИИ

Амнистия, идущая сейчас – уже третья, она действует до конца февраля 2020 года. По мнению юристов, она изначально не была интересна для декларантов в отличие от второй волны, закончившейся в феврале 2019 года, поскольку предусматривала больше ограничений, чем гарантий для бизнеса.

Кроме того, она не давала возможности ликвидировать свои контролируемые иностранные компании за границей без налогов в России в отличие от "второй" амнистии, которая во многих случаях сопровождалась последующей безналоговой ликвидацией контролируемых компаний за рубежом.

Теперь у бизнеса возникнет еще один резон не пользоваться условиями амнистии, уверен Симонов. "Третья" амнистия просто обречена, поскольку вопросов много, а ответы на них в основном неблагоприятные, считает он.

Сафонова при этом напомнила, что аналогичные опасения были и после дела ЮКОСа, однако оно так и не стало существенным прецедентом, хотя еще долго консультанты при подготовке документов по IPO писали этот страновой риск. "Хотелось бы отделять профессиональный юридический подход (чего мы, видимо, так ждем от судов), от испуга и самопиара", — говорит она.

При этом эксперт согласна с тем, что все, кто хотел, уже вышли из тени, и на фоне очевидного ухудшения условий третьей амнистии ждать прорыва здесь не стоит.