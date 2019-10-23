МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Российские судостроители могут создать корабли по сбору и переработке масштабных пластиковых загрязнений в мировом океане, заявил РИА Новости вице-президент по техническому развитию Объединенной судостроительной корпорации Василий Бойцов в кулуарах форума "Открытые инновации" в Сколково.

По его словам, сбор пластика с поверхности воды "несложно технически реализовать". "Другое дело, что это будет происходить в открытом океане, поэтому мы должны иметь судно с высокой степенью автономности и мореходности, которое должно пятно локализовать, а дальше организовать его сбор… Если будет спрос с точки зрения международных экологических организаций, мы можем соответствующую технологию предложить. Мусорно-перерабатывающие корабли, то есть он может его гранулировать, сделать его сырьем и сдать его в переработку. ПЭТ в мировой экономике — ценное сырье", — сказал Бойцов.

Проектирование и строительство подобных судов может занять 3-4 года, полагает собеседник агентства.

Он отметил, что для РФ стоит проблема очистки прибрежных портовых зон. "В основном, это республика Крым и Чёрное море. Здесь должны работать маленькие суда", — уточнил Бойцов.