МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Kilton Overseas Limited, входящая в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева, приобрела 27,24% "Кузбасской топливной компании" у инвестфонда Prosperity Capital Management Limited, и теперь выставит оферту миноритариям по цене этой сделки — 196,27 рубля за акцию, сообщил инвестфонд.

В мае газета "Коммерсант" писала, что Михаил Гуцериев с партнерами получил контроль примерно над 67% КТК, в частности, Михаил и Саид Гуцериевы через кипрские Kilton Overseas Ltd, Rontelor Holdings Ltd и Hemfield Finance Ltd приобрели 18,9% КТК. В "Сафмаре" газете тогда подтвердили, что акционеры группы стали владельцами пакета акций.

"Prosperity и "Сафмар" договорились о покупке компанией Kilton Overseas Limited 27,2% КТК, которую контролирует Prosperity. Сделка была закрыта 18 октября 2019 года", — говорится в сообщении.

Сумма сделки составила 82,9 миллиона долларов, цена одной акции в рублевом эквиваленте — 196,27 рубля. Теперь структура "Сафмара" в соответствии с российским законодательством выставит оферту миноритариям КТК по указанной цене.

"Кузбасская топливная компания" — один из крупнейших производителей и экспортеров энергетического угля в РФ. Производственные активы компании включают четыре действующих и один проектируемый участок на угольном разрезе "Виноградовский" в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру. В 2018 году компания увеличила добычу угля на 18% — до 15,66 миллиона тонн.