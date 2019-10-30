МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ, Елена Орехова. Морозная ночь и утро с мокрым снегом стали первыми свидетелями того, как росла очередь из желающих получить в среду новую мини-станцию "Яндекса" в рамках акции, где компания планировала раздать около 1 тысячи "умных колонок" в обмен на старую аудиотехнику. Корреспондент РИА Новости пообщался с теми, кто стоял на улице и ждал возможности стать обладателем девайса.

"Яндекс" 9 октября представил "Яндекс.Станцию Мини", которая значительно меньше предыдущей версии по размерам и весу. В ней установлен голосовой помощник "Алиса". Работает колонка через Bluetooth. Ее можно подключить к собственной аудиосистеме в квартире через специальный разъем. Еще одно отличие в том, что ею можно управлять жестами. Раздача в обмен ограниченного числа колонок стартовала в среду в 10.00 мск.

Сама очередь начиналась у остановки на Комсомольском проспекте, рядом с входом в Никольскую церковь, а завершалась во внутреннем дворе офиса компании. Ее протяженность, согласно "Яндекс.Картам", составляла около 450 метров, а плотность начинала нарастать постепенно. В начале на один метр приходилось 3-4 человека, с середины можно было насчитать примерно 5-6 человек "на квадрате", а во внутреннем дворе, перед входом в магазин, очередь выстроилась змейкой и занимала не меньше десяти рядов.

В глаза сразу бросалось, что подавляющее большинство тех, кто хотел получить новый гаджет бесплатно — молодые люди возрастом от 20 до 25 лет. Те, с кем удалось пообщаться — студенты или фрилансеры. Периодически вдоль очереди ходили организаторы с беджами, но каких-то серьезных инцидентов, по словам собеседников агентства, не было. Основные жалобы — на дождь и холод, от которых спасались дождевиками, одеялами и даже коврами. Но были и люди постарше, кое-кто стоял с детьми.

"Умный дом" — это шикарно. Я меняю на радио "Салют", а это — дедушкины колонки. Хочется, чтобы "умный дом" включал и выключал свет, телевизор, технику, жалюзи. Мы не замерзли. Все перезнакомились. Греемся. Бегаем в кафе, подменяем друг друга. Надеемся успеть. А дети только сейчас пришли, не мерзнут пока", — сказала мама двух мальчиков, трех и пяти лет. Один из них в ответ на вопрос о том, для чего ему колонка, сказал: "Говорить с другом".

Те, кто получил мини-станцию примерно в 11 утра, занимали очередь с трех часов ночи, а также записывали место, чтобы не пустить тех, кто хотел попасть туда не по-честному. "Мы стояли с трех ночи, наши номера были 109-110, а первые люди пришли в 10.30 вечера, и даже много раньше", — рассказали Святослав и Катя, 23 и 24 лет. Благодаря свободному графику им несложно было отпроситься с работы, они согревались чаем из термоса, и не очень жаловались на холод: стоять в очереди даже понравилось.

"Очень здорово, мы общались с людьми, был общий дух приключенческий. Да, было холодно на самом деле, но мы были с термосами, и ходили в тепло два раза. Было два случая, когда попытались влезть без очереди, пытались разобраться по-культурному", — рассказали ребята. В обмен на новое устройство они принесли старые колонки, а будут ли пользоваться услугами "Яндекс-станции" дальше, еще не решили.

Трое студентов, два парня и девушка, принесли в обмен на новый гаджет старый граммофон с пластинкой, на которой были песни "Пять минут" и "О влюбленном парнишке". Они стояли в середине очереди, а на голове одного, Антона, был позолоченный рупор от старинного девайса.

"Мы пришли около 8 утра. Учимся все вместе, сегодня к третьей паре. Устройство бабушкино. Она сама сказала: меняй, мне он не нужен, а нужна колонка, чтобы ставила сериалы и подсказывала погоду. Печатать на телефоне бабушке неудобно, и она дает команды Алисе", — рассказал его друг. "Если не хватит колонок, тогда, наверно, купим ее так, а его продадим", — добавил он. Согласно данным "Авито", предложение граммофонов в хорошем состоянии начинается от 40 тысяч рублей.

Девушка и ее спутник, которые в примерно в 11 утра решили занять очередь, сказали, что пришли посмотреть, что получится из этой затеи. "Не хватит если, не расстроимся. … А покупать новый девайс — я пока подожду", — сказал молодой человек.

В среду приобрести мини-станцию можно только в фирменном магазине "Яндекса", в четверг продажи начнутся на маркетплейсе "Беру" и сети "Связной". Стоимость новинки — 3990 рублей.