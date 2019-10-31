МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших сетей кофеен в мире Starbucks по итогам 2018-2019 финансового года (завершился 30 сентября) сократилась на 20% к прошлому году — до 3,59 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,92 доллара против 3,24 доллара год назад. Выручка компании поднялась на 7,2% — до 26,508 миллиарда долларов. За финансовый год компания открыла 1985 новых кофеен.

В четвертом квартале чистая прибыль компании снизилась на 6,2% в годовом выражении и составила 803 миллиона долларов. Выручка поднялась на 7%, до 6,747 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,67 доллара против 0,56 годом ранее. За квартал сеть открыла 630 новых кофеен.

В июле Starbucks открыла свой первый Starbucks NowTMstore в Китае — новый формат экспресс-магазина, предоставляющий услуги мобильного заказа и оплаты.

В 2020 году компания планирует открыть около 2 тысяч кофеен по всему миру. Рост сопоставимых продаж ожидается на уровне 3-4%, отмечается в релизе.

Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью из более чем 30 тысяч кофеен по всему миру.