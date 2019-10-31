МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Собрание акционеров московского "Шереметьево" продлило полномочия гендиректора аэропорта Михаила Василенко сроком на три года, сообщили в пресс-службе "Шереметьево".

Василенко возглавил "Шереметьево" в 2005 году.

"30 октября 2019 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО "Международный аэропорт Шереметьево", в рамках которого акционеры утвердили решение назначить М.М. Василенко генеральным директором АО "МАШ" с 8 ноября 2019 года сроком на три года", — говорится в сообщении.

"С 2005 года пассажиропоток аэропорта "Шереметьево" вырос с 12,2 миллиона до 45,8 миллиона человек по итогам 2018 года. По прогнозам на 2019 год аэропорт обслужит более 50 миллионов пассажиров. На сегодняшний день "Шереметьево" является крупнейшим аэропортом России по объему пассажирских и грузовых перевозок", — отмечает аэропорт.

Маршрутная сеть "Шереметьево" составляет свыше 220 направлений. По итогам 2018 года аэропорт обслужил 45,836 миллиона пассажиров, что на 14,3% превысило итоги 2017 года.