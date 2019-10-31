МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших мировых производителей продуктов питания Kraft Heinz, приходящаяся на акционеров, по итогам девяти месяцев 2019 года уменьшилась на 26,2% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года — до 1,753 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,43 доллара против 1,94 доллара годом ранее. Выручка от продаж при этом сократилась на 4,8% в годовом выражении — до 18,441 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала чистая прибыль Kraft Heinz, приходящаяся на акционеров, составила 898 миллионов долларов, увеличившись в годовом выражении на 45,3%. Разводненная прибыль на акцию составила 0,74 доллара против 0,5 доллара годом ранее. Выручка от продаж сократилась на 4,8% — до 6,076 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показателя в 6,12 миллиарда долларов.

Скорректированная прибыль на акцию по итогам третьего квартала составила 0,69 доллара против 0,76 доллара годом ранее. Эксперты ожидали, что показатель составит 0,53 доллара на одну акцию.

"Несмотря на то, что показатели третьего квартала остаются ниже наших возможностей, они улучшились по сравнению с первым полугодием… Нам удается выявить и устранить причины, оказавшие давление на показатели за прошлые периоды и определить дальнейшую стратегию работы", — прокомментировал гендиректор Kraft Heinz Мигель Патрисио (Miguel Patricio).

Компания Kraft Heinz была основана в марте 2015 года после слияния H.J. Heinz с Kraft Foods Group. Она является третьим по величине производителем продуктов питания и напитков в Северной Америке и пятым в мире. В портфель компании входят такие бренды как: Kraft, Heinz, ABC, Capri Sun, Classico, Jell-O, Kool-Aid, Lunchables, Maxwell House, Ore-Ida, Oscar Mayer, Philadelphia, Planters, Plasmon, Quero, Weight Watchers Smart Ones и Velveeta.