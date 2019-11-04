ВЛАДИВОСТОК, 4 ноя — ПРАЙМ. Спасатели осмотрели 5 тысяч квадратных метров водной акватории и 16,5 километра береговой черты в поисках моряка, пропавшего после ЧП на танкере "Залив Америка" в порту Находки, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.

Ранее сообщалось, что на танкере "Залив Америка" в приморском порту Находка произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа, сейчас его ищут спасатели. СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".

"С утра работы возобновились, было обследовано 5 тысяч квадратных метров водной акватории и 16,5 километра береговой черты. Поиски ведут судно "Петр Великий" и катер "Ямшит", на котором находится группа водолазов", — сказал собеседник агентства.