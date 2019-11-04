МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Британский оператор сотовой связи Vodafone назвал имя руководителя компании TowerCo, которая будет образована после выделения европейской сети вышек оператора в следующем году.

Vodafone Group — один из мировых лидеров сектора телекоммуникаций, предоставляет услуги через дочерние компании и сети партнеров в 30 странах примерно 500 миллионам пользователей. О намерении выделить свою инфраструктуру вышек в Европе в отдельную компанию оператор впервые объявил в июле. Компания TowerCo, как ожидается, начнёт работу к маю будущего года. Предполагается, что TowerCo будет принадлежать около 61,7 тысячи башен в 10 странах, 75% которых находятся на крупных рынках — в Германии, Италии, Испании и Великобритании.

"Vodafone Group Plc сегодня объявила о том, что Вивек Бадринатх (Vivek Badrinath) будет назначен генеральным директором её новой европейской башенной компании TowerCo с 1 апреля 2020 года", — говорится в сообщении Vodafone.

На данный момент Бадринатх руководит деятельностью компании за рубежом (Rest of World), ранее занимал начальственные должности в компаниях сферы телекоммуникаций.