БАНГКОК, 4 ноя — ПРАЙМ. Поставка российской техники, в том числе самолетов и вертолетов, обсуждалась на двусторонних переговорах с руководством Таиланда в Бангкоке, сообщил журналистам в ходе пресс-конференции премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы обсуждали на переговорах разные направления. Очевидно, здесь можно назвать, что и так в повестке дня и может встать в повестку в ближайшее время: например, закупка российской техники, самолеты и вертолеты", — сказал Медведев.

По его словам, это большой и серьезный рынок, и для России он, конечно, весьма интересен.