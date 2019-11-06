МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Бывший глава УК "Дело" Илья Саттаров назначен на должность генерального директора Globaltruck, сообщила пресс-служба компании.

"ПАО " Глобалтрак менеджмент" (Globaltruck), один из крупнейших автомобильных грузовых FTL-перевозчиков России и ведущий FTL-перевозчик на Урале и в Сибири, сообщает о назначении Ильи Саттарова генеральным директором группы компаний Globaltruck", — говорится в сообщении.

Саттаров вступил в должность 6 ноября 2019 года. Как отмечается в решениях совета директоров Globaltruck, срок полномочий Саттарова продлится до 5 ноября 2020 года включительно. Александр Елисеев, руководивший компанией с 2017 года, возглавит совет директоров Globaltruck.

Ранее источники в отрасли сообщили РИА Новости, что Саттаров покинул группу "Дело" по соглашению сторон. Саттаров в середине июня взял самоотвод от участия в качестве кандидата в состав совета директоров Global Ports (30,75% акций принадлежит группе "Дело").

Основные направления деятельности Globaltruck — внутренние и международные магистральные грузовые FTL-перевозки. Globaltruck осуществляет перевозки на маршрутах в/из Центрального региона России на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и в страны Евросоюза. Среди клиентов компании — международные и российские ритейлеры и FMCG-компании, такие как IKEA, Metro, Procter & Gamble и Unilever, логистические компании сектора электронной коммерции, а также крупнейшие промхолдинги (MMK, УГМК и "Сибур").