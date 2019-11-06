МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров "Мостотреста" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 11,29 рубля на акцию, следует из сообщения компании.

"Совет директоров принял решение рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды в денежной форме по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 11,29 рубля на одну обыкновенную акцию общества. На выплату дивидендов предложено направить 3,186 миллиарда рублей с учетом того, что за девять месяцев 2019 года чистая прибыль общества составила 4,958 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Реестр на получение дивидендов закрывается 23 декабря 2019 года.

Внеочередное общее собрание акционеров компании, на котором будет рассмотрен вопрос о размере и выплате дивидендов, по решению совета директоров пройдет 12 декабря 2019 года в форме заочного голосования.

По результатам 2018 года компания не выплачивала дивиденды. Дивиденды компании за 2017 год составили 10,64 рубля на акцию.

ПАО "Мостотрест" — одна из крупнейших российских компаний, занимающихся инфраструктурным строительством, она строила мост через Керченский пролив. Аркадий Ротенберг через "ТФК-Финанс" контролирует 94,2% компании, остальное — в свободном обращении.