МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Темпы роста мировых пассажирских авиаперевозок в сентябре составили 3,8% в годовом исчислении, как и в августе, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

"В сентябре показатель спроса вырос ниже средних темпов. Такую картину мы наблюдаем уже восьмой месяц подряд. Учитывая снижение активности в мировой торговле… рост геополитической напряженности и замедление мировой экономики, трудно предположить, как эта тенденция изменится в ближайшем будущем", — приводятся в релизе слова гендиректора IATA Александра де Жуньяка (Alexandre de Juniac).

Рост объема международных пассажирских авиаперевозок в сентябре составил 3%, а внутренних — 5,3%.

По данным IATA в региональном разрезе, наибольший рост показателя наблюдался в Северной Америке — на 5,1%, Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) — на 4,8%, в Европе — на 2,6%. Увеличение в Латинской Америке составило 3,3%, на Ближнем Востоке — 2%. Самый слабый рост наблюдался в Африке — на 1,7%,

По данным Росавиации, объем пассажирских авиаперевозок в России в сентябре вырос на 13,1% в годовом выражении. В том числе, объем международных пассажирских авиаперевозок компаниями РФ увеличился на 17,1%, внутренних — на 8,1%.