МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Компания Dufry, международный оператор розничной торговли в сфере travel retail, успешно закрыла сделку по приобретению доли в размере 60% в RegStaer Vnukovo, основном операторе торговли в аэропорту "Внуково", о которой было объявлено в июне 2019 года, говорится в сообщении Dufry.

"Приобретенная компания будет полностью консолидирована за ноябрь 2019 года (…). Закрытие этой сделки позволяет Dufry еще больше упрочить свое присутствие в России, охватывающее работу в Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре, тем самым оказав поддержку текущей стратегии роста и развития компании", — говорится в сообщении. Магазины Dufry также представлены в московских "Домодедово" и "Шереметьево".

Dufry пишет, что работа во "Внуково" предусматривает долгосрочную концессию до 2035 года. По данным компании, деятельность в этом аэропорту принесла RegStaer выручку в 58,8 миллиона евро в 2018 финансовом году. "Деятельность охватывает более 30 магазинов беспошлинной и пошлиной торговли на площади более 6,8 тысяч квадратных метров с ассортиментом, включающим основные категории беспошлинной торговли, а также модную одежду и аксессуары", — говорится в сообщении.

Группа компаний Dufry – крупнейший международный оператор розничной торговли в сфере travel retail. Компания основана в 1865 году, штаб-квартира находится в Швейцарии. С 2012 года компания Dufry является партнером группы компаний RegStaer. Магазины группы компаний Dufry представлены в 64 странах на пяти континентах в аэропортах, на борту круизных лайнеров и самолетов, в туристических местах и на железнодорожных вокзалах.

Группа компаний RegStaer основана в 1998 году и является одним из ведущих российских операторов travel retail. Компания RegStaer является одним из основных операторов магазинов беспошлинной торговли в аэропорту "Шереметьево", основным оператором магазинов беспошлинной и пошлинной торговли в аэропорту "Внуково", совладелецем компании "Аэро Регион", оперирующей в аэропортах в Ростове-на-Дону и Минеральных Водах, а также владеет и управляет четырьмя бутиками Stefano Ricci в Москве и Санкт-Петербурге.