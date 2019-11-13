МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Верховный суд РФ в среду запретил использовать декларации, поданные в рамках амнистии капиталов, для привлечения к административной ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Ранее президиум суда принял аналогичное разъяснение по уголовным делам, теперь гарантии расширили.

"Факт представления декларации и документов…, а также сведения, содержащиеся в декларации и документах…, не могут быть использованы в качестве основания для возбуждения производства по делу об административном правонарушении и (или) налоговом правонарушении", — сказано в разъяснении президиума суда, принятом в среду.

Президиум Верховного суда ранее разъяснил, что декларации, поданные по закону об амнистии капиталов, не могут использоваться как доказательства в уголовных делах, а доступ к ним силовиков должен быть закрыт. Информация из таких деклараций признана налоговой тайной.

Только сам декларант может истребовать эти данные и приобщить их к делу, если пожелает. Все коллизии между законом "Об оперативно-розыскной деятельности" и законом об амнистии капиталов должны решаться в пользу последнего, разъяснил ВС РФ.

Особый резонанс эта тема получила после статьи "Ведомостей" о том, что силовики использовали в уголовном деле против бизнесмена из Ленобласти Валерия Израйлита декларацию, которую он подал в рамках амнистии капиталов. Израйлита обвиняют в крупном мошенничестве, без малого три года он находится в СИЗО.

На ситуацию с амнистией капиталов обращали внимание и в Кремле. На днях президент Владимир Путин поручил правительству внимательнее следить за исполнением запрета Верховного суда, поскольку, по словам президента, "факты [использования таких деклараций против коммерсантов] имели место".