МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Новым гендиректором австралийской BHP Billiton Ltd со следующего года назначен Майк Генри (Mike Henry), говорится в сообщении компании.

"Совет BHP сегодня объявил, что Майк Генри был назначен главным исполнительным директором (CEO) BHP… Генри вступит в должность CEO и исполнительного директора с 1 января 2020 года, сменив на этом посту Эндрю Маккензи (Andrew Mackenzie), который уйдет в отставку с должности CEO 31 декабря 2019 года", — сообщает компания. Отмечается, что Маккензи покинет компанию 30 июня 2020 года.

Генри имеет 30-летний опыт работы в мировой горнодобывающей и нефтяной промышленности. Он начал работу в BHP в 2003 году в сфере развития бизнеса, затем — в отделе маркетинга и торговли различным минеральным и углеводородным сырьем в Гааге, где он также отвечал за морские грузовые перевозки. До BHP Генри работал в добывающей отрасли в Канаде, Японии и Австралии.

Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP Billiton Ltd основана в 2001 году. Занимается добычей бокситов, угля, меди, марганца, железной руды, урана, никеля, алмазов, серебра и титаносодержащих минералов.