МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкой энергетической компании RWE AG, приходящийся на головную компанию, за первые девять месяцев 2019 года составила 9,091 миллиарда евро против убытка в 65 миллионов годом ранее, говорится в финансовой отчетности компании.

В пересчете на акцию прибыль составила 14,79 евро против убытка в 0,11 евро годом ранее. Показатель EBITDA увеличился на 26,6% — до 1,442 миллиарда евро. Выручка сократилась на 6%, до 9,107 миллиарда евро. Выработка энергии уменьшилась за девять месяцев на 23,8% — до 107,8 миллиарда кВт.ч.

По итогам третьего квартала RWE получила чистую прибыль в 8,261 миллиарда евро против убытка в 227 миллионов год назад. Прибыль на акцию за три месяца составила 13,44 евро по сравнению с убытком в 0,37 евро за акцию годом ранее. Выручка уменьшилась на 29% и составила 2,142 миллиарда евро.

RWE ожидает скорректированный показатель EBITDA в 2019 году на уровне 2,2-2,5 миллиарда евро по сравнению 1,5 миллиарда евро в прошлом году. Предыдущий прогноз предполагал показатель на уровне в 1,6-1,9 миллиарда.

RWE AG входит в пятерку крупнейших в Европе энергетических концернов. Компания занимается поставкой и продажей электричества и газа в европейские страны. Штат компании составляет 19,84 тысячи человек.