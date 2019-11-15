МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. АФК "Система" совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ) планируют провести вторичное публичное размещение акций (SPO) "Детского мира", намерены предложить не менее 150 миллионов существующих акций (около 20,3%) ритейлера, говорится в сообщении АФК.

"Предлагаться будут только уже эмитированные акции компании, принадлежащие АФК "Система" напрямую и РКИФ через его инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited", — говорится в сообщении.

Исходя из предполагаемого к размещению объема акций, по его результатам АФК "Система" сохранит за собой не более 36% "Детского мира", а РКИФ — не более 9,7% акций. "Количество предлагаемых акций и цена предложения будут определены по окончании формирования книги заявок, после этого результаты предложения будут объявлены в кратчайшие сроки", — сообщает "Система".

Формирование книги заявок начнется 18 ноября и завершится ориентировочно 21 ноября 2019 года. Начиная с 18 ноября "Детский мир" проведет ряд встреч с инвесторами. Продающие акционеры приняли на себя ограничение на отчуждение акций (lock-up) на 180 календарных дней. Глобальными соорганизаторами и букраннерами сделки выступают Goldman Sachs International, UBS Investment Bank, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".

Как отмечается в сообщении, в рамках SPO АФК "Система" и РКИФ рассчитывают существенно увеличить долю акций "Детского мира" в свободном обращении и повысить их ликвидность, чтобы реализовать потенциал роста фундаментальной стоимости компании в интересах всех ее акционеров.

АФК "Система" планирует использовать поступления от продажи акций "Детского мира" в рамках SPO ритейлера в общекорпоративных целях, включая возможное погашение долговых обязательств.

"АФК "Система" планирует использовать поступления от предложения в общекорпоративных целях, в том числе для возможного погашения долговых обязательств", — говорится в релизе. По состоянию на 30 июня 2019 года финансовые обязательства АФК "Система" на уровне корпоративного центра составляли 222,1 миллиарда рублей.

АФК "Система" и РКИФ планировали провести SPO "Детского мира" в декабре 2018 года, но отменили из-за ареста его акций в обеспечение второго иска "Роснефти" к "Системе". Тогда стороны рассчитывали продать 6,3% акций "Детского мира" новым инвесторам, выручив 4,185 миллиарда рублей. В том числе АФК собиралась продать примерно 5% акций, в результате чего ее доля в ритейлере сократилась бы до 47,1%. Впоследствии "Роснефть" и АФК "Система" пошли на мировую.

Группа "Детский мир" объединяет сети магазинов "Детский мир", ELC и ABC, а также магазины товаров для животных "Зоозавр". АФК "Система" владеет 52,1% акций "Детского мира", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) — еще 14%. Free float сети составляет 33,9%.