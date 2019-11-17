ДУБАЙ, 17 ноя — ПРАЙМ. Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зеид Аль Нахайян и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в воскресенье вместе открыли международную авиавыставку Dubai Airshow в Дубае, кронпринц подвез министра к месту открытия выставки на гольф-каре с табличкой "такси", сообщила пресс-служба Минпромторга.

На предоставленных пресс-службой фотографиях видно, как правитель столичного эмирата ОАЭ и Мантуров увлеченно беседуют, в то время как наследный принц управляет транспортным средством.

Мантуров и Аль Нахайян провели переговоры еще до официального открытия международного авиасалона, они продлились больше часа. Они обсудили подготовку соглашения между двумя странами в области сертификации воздушных судов для продвижения совместных проектов в авиационной промышленности, а также сотрудничество в области технологий и производства оборудования для нефтегазовой сферы.

Дубайский авиасалон, участниками которого станут 1,2 тысячи представителей 63 стран, продлится с 17 по 21 ноября.