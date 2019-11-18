ДУБАЙ, 18 ноя — ПРАЙМ. Эмиратский низкобюджетный авиаперевозчик AirArabia заключил контракт с авиастроительной корпорацией Airbus на покупку 120 самолетов семейства А320, сообщил журналистам в понедельник исполнительный директор авиакомпании Адель Абдалла аль-Али. Подписание прошло на полях международного авиасалона Dubai Airshow.

"Мы рады объявить о покупке 120 самолетов семейства A320. Эта сделка поможет нам расширить географию полетов, есть несколько мест в Европе, Африке, в Азии, куда мы бы хотели начать полеты. Часть этой сделки — замена существующих самолетов. Стоимость сделки составляет 14 миллиардов долларов. Первые поставки начнутся в 2024 году", — сообщил аль-Али.

Ранее в понедельник другая эмиратская авиакомпания Emirates, которая совершает вылеты из Дубая, подписала во время авиашоу крупный контракт с Airbus на покупку 50 самолетов нового поколения А350-900 на сумму в 16 миллиардов долларов.

Бюджетная авиакомпания AirArabia была создана 16 лет назад. Перевозчик совершает вылеты из эмирата Шарджи ОАЭ.