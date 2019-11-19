МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Практически все европейские туристические направления в период новогодних каникул из-за отсутствия чартерного авиасообщения требуют от россиян больших затрат по сравнению с экзотическими странами, что приводит к очевидной стагнации спроса на туры в Старый свет из России, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Выступая на брифинге на тему: "Новогодние каникулы 2020. Что выбирают россияне?", она назвала наиболее востребованные туристические направлений у россиян на новогодние праздники и обратила внимание, что если не считать Турции, европейских стран в этом списке нет.

Ломидзе перечислила наиболее популярные направления массового спроса среди российских туристов — Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминикана, Вьетнам, Турция, Шри-Ланка, Индия (Гоа), Индонезия и Малайзия.

"Практически все популярные новогодние направления обслуживаются чартерными авиаперевозками. Соответственно стоимость новогодних туров на неделю в бюджетных отелях варьировалась от 45-50 тысяч рублей на человека. Для новогодних туров – это достаточно низкая цена по сравнению с прошлым годом. При этом средняя продаваемая цена за новогодние туры по экзотическим направлениям составила 75-80 тысяч рублей на человека", – пояснила представитель АТОР.

При этом она подчеркнула, что на европейских направлениях практически нет чартерных рейсов, за редким исключением.

"Поскольку все турпакеты предлагаются на основе перелетов регулярными рейсами, которые еще и подорожали на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, туры на 5-6 дней с проживанием в отелях 3 звезды обходятся как минимум 80-90 тысяч рублей на человека, что дороже, чем отдых на экзотическом направлении", — сказала Ломидзе.

"Из-за этого европейские направления показывают либо осторожную динамику в 2-3% (горнолыжная Италия), либо стагнацию. Снижения спроса на европейских направлениях туроператоры не отмечают, но и очевидного прироста ни одна европейская страна пока не продемонстрировала", — резюмировала представитель турбизнеса.