МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. АК "Алроса" в рамках программы повышения экономической эффективности выставила на продажу административное здание в центре Москвы, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что решение о включении принадлежащего "Алросе" здания по адресу 1-й Казачий переулок, дом 12, строение 1 в план отчуждения непрофильных активов было принято в 2018 году. После завершения подготовительных работ и рыночной оценки наблюдательный совет "Алросы" принял решение о продаже здания на открытом аукционе по цене не ниже рыночной.

Аукцион объявлен 15 ноября текущего года, заявки принимаются до 14 января 2020 года. Начальная цена актива установлена на уровне 1 миллиард 85 миллионов 696 тысяч рублей. Организатор торгов – Российский аукционный дом (РАД).

Площадь выставленного на продажу четырехэтажного мансардного здания – 4245 квадратных метров. До переезда в новый офис в 2016-2017 годах там располагался московский аппарат управления "Алросы".

Утвержденный в декабре 2018 года реестр подлежащих отчуждению непрофильных активов "Алросы" включает более 500 объектов в различных регионах страны. Реализация соответствующей программы призвана повысить экономическую эффективность и качество управления группы "Алроса".

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах — на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в республике Якутия и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. По итогам января-сентября 2019 года "Алроса" увеличила добычу алмазов на 12%, до 29,7 миллиона карат, план на 2019 год — около 38 миллионов карат.