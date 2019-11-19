МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Концессионные соглашения с московскими аэропортами "Внуково" и "Домодедово" могут быть подписаны в 2020 году, заявил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.

"Внуково" прошло уже большую часть пути и, можно сказать, находится на финишной прямой, там осталось несколько вопросов, которые необходимо закрыть. "Домодедово" чуть дальше от решения всех вопросов, они предлагают некие варианты, которые изначально не предусматривались — мы их внимательно смотрим и изучаем", — сказал Юрчик.

"В этом году, зная положение дел, полагаю, ни "Внуково", ни "Домодедово" концессионные соглашения уже не успеют заключить, но думаю что на следующий год перспективы неплохие. По крайней мере, "Внуково" достаточно близко подошли, "Домодедово" — тоже работает активно", — заметил замминистра.

Он добавил, что с "Шереметьево" уже заключено концессионное соглашение, сейчас аэропорт успешно работает в рамках этого соглашения.

"Был такой план, действительно (по подписанию концессионных соглашений с аэропортами "Внуково" и "Домодедово" в 2019 году — ред.). Все они движутся к концессионному соглашению, но разными темпами", — сказал Юрчик.

В конце декабря прошлого года "Шереметьево" первым среди аэропортов Московского авиационного узла (МАУ) подписало с Росавиацией концессионное соглашение. По соглашению, аэродромное имущество сроком на 49 лет передано на баланс аэропорта. Инвестиции в строительство и реконструкцию инфраструктуры планируются на уровне 61 миллиарда рублей. Основными целями концессионного соглашения являются строительство и реконструкция объектов аэродрома, а также обеспечение будущей модернизации и капитального ремонта "Шереметьево" за счет внебюджетных инвестиций.