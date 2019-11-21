МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Авиакомпания Azur Air предоставила в Росавиацию отчёт и доказательную документацию об устранении недостатков, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Росавиация провела внеплановую проверку Azur Air после инцидента в Барнауле, если компания до 22 ноября не устранит нарушения, ее деятельность будет ограничена, сообщил РИА Новости ранее официальный представитель ведомства.

"Авиакомпания Azur Air сегодня отчиталась в полном объёме и предоставила в Росавиацию отчёт и доказательную документацию об устранении несоответствий и недостатков, выявленных при проведении в октябре 2019 года внеплановой проверки комиссией регулирующего органа", — сказали в пресс-службе.

Летевший из Вьетнама Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air совершил посадку в штатном режиме в Барнауле 25 сентября. По данным компании, в процессе руления к месту стоянки экипаж воздушного судна получил информацию от наземных служб о задымлении и возможном возгорании правой стойки шасси, после чего в целях обеспечения безопасности произвел немедленную эвакуацию пассажиров. Впоследствии информация о возгорании не подтвердилась. На борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа, были пострадавшие.