МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала участников лекарственного картеля "Фирму Евросервис" и "Мега Фарма" на 283,5 миллиона рублей, говорится в сообщении службы.

ЗАО "Фирма Евросервис" и ООО "Мега Фарма" заплатят 234 миллиона рублей и 49,5 миллиона рублей, соответственно. Сумма дохода участников картеля составила более 800 миллионов рублей. Решение антимонопольного органа поддержано судом апелляционной инстанции", — сказано в сообщении ФАС.

Ранее антимонопольная служба признала, что данные фирмы нарушили закон о защите конкуренции при участии в 331 электронном аукционе на поставку лекарств и медизделий в государственные больницы.

"Целенаправленное антиконкурентное поведение компаний прослеживается не только в их участии в картельном сговоре, но и в даче взяток сотрудникам медучреждений. В целях препятствования такой незаконной деятельности и возможности рецидивов антимонопольный орган назначает ощутимые штрафы нарушителям и передает материалы в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении недобросовестного бизнеса", — прокомментировал начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.