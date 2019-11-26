МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Минфин России разработал законопроект, которым предлагается смягчить требования к местам продажи лотерейных билетов и ряд других требований. Документ размещен на портале проектов нормативных актов.

Проект поправок уточняет требования к местам распространения лотерейных билетов, в том числе электронных, и установки лотерейных терминалов. В настоящее время действует запрет на распространение в зданиях и сооружениях, в которых расположены детские, образовательные, медицинские, культовые и религиозные организации. Использующийся термин "здания" ограничивает распространение лотерей в крупных торговых центрах, на вокзалах и так далее, поскольку в таких зданиях как раз могут находиться медицинские пункты и детские учреждения.

В связи с этим разработчики поправок предлагают заменить термин на "помещения" и ввести требования по расстоянию, на котором могут распространяться билеты и стоять лотерейные терминалы (10 метров от входа в такие социальные учреждения). Это сделано по аналогии с законом "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

Такие поправки позволят осуществлять распространение лотерей в крупных торговых центрах на значительном расстоянии от мест предоставления образовательных и медицинских услуг, расположения культовых и религиозных организаций, говорится в записке.

Законопроектом также отменяется "в связи с отсутствием необходимости" требование к оператору лотереи вести раздельный учет и хранение призовых фондов разных лотерей. Уточняются также требования к лотерейному оборудованию и терминология действующего закона.

"Мы поддерживаем это предложение, поскольку смягчение требований к местам продажи значительно облегчит распространение государственных лотерей в России", — комментирует директор по продажам "Столото" Роман Роменский.

Сейчас билеты государственных лотерей не могут продаваться в крупных торговых центрах, поскольку там могут находиться медицинские или детские учреждения. А это в том числе косметологические салоны, делающие инъекции, или курсы английского языка или даже аптеки. Это было актуально тогда, когда под видом лотерей в стране проводились азартные игры. Но с запретом в 2014 году проведения частных лотерей в России, государству удалось победить эту незаконную деятельность. Сейчас лотереи – это форма досуга, развлечение. А отчисления от продаж лотерейных билетов идут на финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта. "Столото" развивает традиции участия в лотереях, прежде всего, как интересного досуга.

Если закон примут, то он отразится на индустрии исключительно положительно. Удастся увеличить охват распространения, а значит, больше людей получат доступ к государственным лотереям. Как следствие, в бюджет государства увеличатся суммы целевых отчислений, направленных на финансирование социальных программ, развитие физической культуры и спорта.

Необходимо учитывать, что россияне зачастую отдают предпочтение покупке билетов именно в розничных точках продаж. Сейчас многих потенциальных партнеров смущают законодательные ограничения. А смягчение требований к точкам продаж повысит интерес к распространению государственных лотерей и со стороны бизнеса. В итоге от нововведений выиграют все: участники – за счет новых точек продаж билетов государственных лотерей, бизнес – за счет расширения ассортимента своих торговых точек лотерейными билетами, государство – за счет пополнения бюджета целевыми отчислениями, заключил Роменский.