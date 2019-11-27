МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Фюзеляж нового авиалайнера Boeing 777X при состоявшихся в сентябре испытаниях на прочность под давлением лопнул, образовав гигантскую трещину, сообщает газета Seattle Times со ссылкой на фотографию поврежденного корпуса.

Ранее представитель Boeing заявлял, что из корпуса самолета при тестировании вылетела дверь. Однако снимки издания, базирующегося, как и авиапроизводитель в городе Сиэтл, показывают огромную трещину поперек фюзеляжа.

В корпорации сообщали, что сентябрьские испытания самолета были частью процесса сертификации и проходили при контроле федерального управления гражданской авиацией (FAA) США. В ходе таких испытаний самолет подвергается "нагрузкам, значительно превышающим обычные эксплуатационные нагрузки".

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что европейский и ближневосточный авиарегуляторы проведут собственную независимую проверку сертификации нового лайнера Boeing 777X.

По данным СМИ, Европейское агентство авиабезопасности (EASA) заявило, что осуществляет "параллельную проверку" сертификации Boeing 777X, которую ведет FAA. В свою очередь, национальный регулятор ОАЭ, по словам источников газеты, намерен независимо изучить процесс сертификации модели 777X, учитывая, что государственная авиакомпания Emirates Airline является крупнейшим покупателем нового лайнера.

По данным газеты, этот шаг связан с "потерей международного доверия к производителю самолетов и FAA" на фоне приостановки эксплуатации 737MAX в марте этого года.