МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Работа аэропорта Шенефельд в Берлине приостановилась, так как в нем обнаружили бомбу времен Второй мировой войны, сообщила в Twitter его администрация.

"Авиасообщение в аэропорту Шенефельд приостановлено из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны… Пожалуйста, уточняйте статус своих рейсов на нашем сайте или у вашей авиакомпании", — сказано в сообщении.

Табло прилета аэропорта показывает несколько прибывающих самолетов, которые были перенаправлены.