МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) транспортного холдинга "ДелоПортс" на уровне "BB-" в список на пересмотр с возможным понижением, говорится в релизе агентства.

Рейтинговое действие последовало за недавним объявлением о том, что 27 ноября 2019 года группа "Дело", которой принадлежит 100% акций "ДелоПортс", выиграла аукцион по покупке 50% плюс две акции "Трансконтейнера" за 60,3 миллиарда рублей (около 0,94 миллиарда долларов).

"Действие отражает неопределенность в отношении новой структуры капитала группы "Дело", изменения профиля делового риска и будущих потребностей в финансировании", — отмечает агентство в релизе.

Fitch также отметило, что действие может быть пересмотрено после того, как будут определены детали новой структуры собственности и капитала, а также после того, как будет произведена оценка нового профиля делового риска группы "Дело" и его влияния на операционные показатели "ДелоПортс".

"ДелоПортс" — российская холдинговая компания, владеющая стивидорными активами и сервисной компанией группы компаний "Дело", принадлежащей бизнесмену Сергею Шишкареву. Активы объединены в холдинг в 2012 году. В их структуру входит контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания "Дело". Активы располагаются в Новороссийске. Грузооборот "ДелоПортс" в 2018 году вырос на 13%, до 8,7 миллиона тонн, в первом полугодии 2019 года — снизился на 25%, до 3,2 миллиона тонн.