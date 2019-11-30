МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Хордовое кольцо Москвы планируется замкнуть к началу 2023 года, рассказал журналистам в субботу заммэра столицы по строительству Марат Хуснуллин.

"Мы завершили долгожданное строительство Северо-Западной хорды. Продолжается строительство Северо-Восточной хорды, которая готова на 70%, продолжаются работы и по строительству Юго-Восточной хорды, которая замкнет связь Северо-Восточной, Юго-Восточной хорд и Южной рокады. К концу 2022 — началу 2023 года мы планируем замкнуть хордовое кольцо", — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что на объектах по строительству хорд задействовано порядка 6 тысяч человек.